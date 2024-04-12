Горбанева Ирина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Рождение ребёнка
1786
Сын: Горбанев Иван Харитонович
Отец ребёнка: Горбанев Харитон Тарасович
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Мария Харитоновна
Отец ребёнка: Горбанев Харитон Тарасович
Рождение ребёнка
17.10.1789
Дочь: Параскева Харитоновна
Отец ребёнка: Горбанев Харитон Тарасович
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Анна Харитоновна
Отец ребёнка: Горбанев Харитон Тарасович
Рождение ребёнка
1798
Сын: Горбанев Федор Харитонович
Отец ребёнка: Горбанев Харитон Тарасович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно