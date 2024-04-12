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Горбанев Федор Харитонович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
До 1786

Жена: Горбанева Ульяна

Рождение
1798

Отец: Горбанев Харитон Тарасович

Мать: Горбанева Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Мария Федоровна

Мать ребёнка: Горбанева Ульяна

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Анастасия Федоровна

Мать ребёнка: Горбанева Ульяна

Рождение ребёнка
1824

Сын: Горбанев Яков Федорович

Мать ребёнка: Горбанева Ульяна

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Александра Федоровна

Мать ребёнка: Горбанева Ульяна

Рождение ребёнка
1830

Сын: Горбанев Игнат Федорович

Мать ребёнка: Горбанева Ульяна

Рождение ребёнка
1832

Сын: Горбанев Василий Федорович

Мать ребёнка: Горбанева Ульяна

Место жительства
1847
Перемена места жительства вместе с семьей
Смерть
Неизвестно
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