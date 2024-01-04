Горбанева Ксения
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Сын: Горбанев Евсей Григорьевич
Отец ребёнка: Горбанев Григорий Ефимович
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Агафмя Григорьевна
Отец ребёнка: Горбанев Григорий Ефимович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Параскева Григорьева
Отец ребёнка: Горбанев Григорий Ефимович
Рождение ребёнка
1835
Сын: Горбанев Аввакум Григорьевич
Отец ребёнка: Горбанев Григорий Ефимович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Анастасия Григорьевна
Отец ребёнка: Горбанев Григорий Ефимович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Василиса Григорьевна
Отец ребёнка: Горбанев Григорий Ефимович
Рождение ребёнка
1848
Сын: Горбанев Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Горбанев Григорий Ефимович
Смерть
Неизвестно