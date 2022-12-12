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Краснов Алексей Кириллович

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Место рождения

Пичугова, Барнаульский округ, Томская губерния

Дата рождения

10.02.1896 ст.

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1896 ст.

Отец: Краснов Кирилл Иванович

Мать: Краснова Акилина Николаевна

Пичугова, Барнаульский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
23.12.1915

Сын: Краснов Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Краснова Евдокия Петровна

Пичугова, Барнаульский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
28.10.1918

Дочь: Рощина Елизавета Алексеевна

Мать ребёнка: Краснова Евдокия Петровна

Пичугова, Барнаульский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
Около 29.07.1923

Дочь: Тимофеева Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: Краснова Евдокия Петровна

Пичугова, Барнаульский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
07.09.1925

Сын: Краснов Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Краснова Евдокия Петровна

Пичугова, Барнаульский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
07.04.1928

Сын: Краснов Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Краснова Евдокия Петровна

Пичугова, Барнаульский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
28.12.1930

Дочь: Токарева Надежда Алексеевна

Мать ребёнка: Краснова Евдокия Петровна

Пичугова, Барнаульский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
1938

Сын: Краснов Анатолий Алексеевич

Мать ребёнка: Краснова Евдокия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Краснова Евдокия Петровна

Смерть
1944
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