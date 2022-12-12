Краснов Алексей Кириллович
Место рождения
Дата рождения10.02.1896 ст.
Дата смерти1944
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1896 ст.
Рождение ребёнка
23.12.1915
Сын: Краснов Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Краснова Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
28.10.1918
Дочь: Рощина Елизавета Алексеевна
Мать ребёнка: Краснова Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
Около 29.07.1923
Дочь: Тимофеева Евдокия Алексеевна
Мать ребёнка: Краснова Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
07.09.1925
Сын: Краснов Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Краснова Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
07.04.1928
Сын: Краснов Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Краснова Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
28.12.1930
Дочь: Токарева Надежда Алексеевна
Мать ребёнка: Краснова Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
1938
Сын: Краснов Анатолий Алексеевич
Мать ребёнка: Краснова Евдокия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1944