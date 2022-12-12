Рощина Елизавета Алексеевна
Место рождения
Дата рождения28.10.1918
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1918
Рождение ребёнка
07.09.1940
Дочь: Алла Васильевна
Отец ребёнка: Рощин Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
14.10.1946
Дочь: Баринова Лидия Васильевна
Отец ребёнка: Рощин Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
14.03.1950
Дочь: Пфейфер Нина Васильевна
Отец ребёнка: Рощин Василий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно