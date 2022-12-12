Рощина Елизавета Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рощина Елизавета Алексеевна

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Место рождения

Пичугова, Барнаульский округ, Томская губерния

Дата рождения

28.10.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1918

Отец: Краснов Алексей Кириллович

Мать: Краснова Евдокия Петровна

Пичугова, Барнаульский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
07.09.1940

Дочь: Алла Васильевна

Отец ребёнка: Рощин Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
14.10.1946

Дочь: Баринова Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Рощин Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
14.03.1950

Дочь: Пфейфер Нина Васильевна

Отец ребёнка: Рощин Василий Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рощин Василий Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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