Пфейфер (Рощина) Нина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1950
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1950
Рождение ребёнка
29.12.1972
Дочь: Ильиных Наталья Викторовна
Отец ребёнка: Пфейфер Виктор Генрихович
Искитим, город Искитим, Новосибирская область
Рождение ребёнка
10.05.1977
Сын: Пфейфер Евгений Викторович
Отец ребёнка: Пфейфер Виктор Генрихович
Бракосочетание
Неизвестно