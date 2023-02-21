Пфейфер (Рощина) Нина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пфейфер (Рощина) Нина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1950

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1950

Отец: Рощин Василий Алексеевич

Мать: Рощина Елизавета Алексеевна

Рождение ребёнка
29.12.1972

Дочь: Ильиных Наталья Викторовна

Отец ребёнка: Пфейфер Виктор Генрихович

Искитим, город Искитим, Новосибирская область
Рождение ребёнка
10.05.1977

Сын: Пфейфер Евгений Викторович

Отец ребёнка: Пфейфер Виктор Генрихович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пфейфер Виктор Генрихович

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