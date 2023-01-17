Ильиных (Пфейфер) Наталья Викторовна
Место рождения
Дата рождения29.12.1972
ПолЖенский
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1972
Отец: Пфейфер Виктор Генрихович
Мать: Пфейфер Нина Васильевна
Рождение ребёнка
11.02.1996
Сын: Пфейфер Александр Андреевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
11.04.2003
Дочь: Ильиных Ольга Константиновна
Отец ребёнка: Ильиных Константин
Рождение ребёнка
08.06.2013
Сын: Ильиных Егор Константинович
Отец ребёнка: Ильиных Константин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ильиных Константин