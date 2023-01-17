Ильиных (Пфейфер) Наталья Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильиных (Пфейфер) Наталья Викторовна

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Место рождения

Искитим, город Искитим, Новосибирская область

Дата рождения

29.12.1972

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1972

Отец: Пфейфер Виктор Генрихович

Мать: Пфейфер Нина Васильевна

Искитим, город Искитим, Новосибирская область
Рождение ребёнка
11.02.1996

Сын: Пфейфер Александр Андреевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
11.04.2003

Дочь: Ильиных Ольга Константиновна

Отец ребёнка: Ильиных Константин

Рождение ребёнка
08.06.2013

Сын: Ильиных Егор Константинович

Отец ребёнка: Ильиных Константин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильиных Константин

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