Ильиных Константин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.04.2003
Дочь: Ильиных Ольга Константиновна
Мать ребёнка: Ильиных Наталья Викторовна
Рождение ребёнка
08.06.2013
Сын: Ильиных Егор Константинович
Мать ребёнка: Ильиных Наталья Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно