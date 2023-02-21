Ильиных Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильиных Константин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.04.2003

Дочь: Ильиных Ольга Константиновна

Мать ребёнка: Ильиных Наталья Викторовна

Рождение ребёнка
08.06.2013

Сын: Ильиных Егор Константинович

Мать ребёнка: Ильиных Наталья Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ильиных Наталья Викторовна

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