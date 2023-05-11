Краснова (Иванова) Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснова (Иванова) Евдокия Петровна

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Место рождения

Грачевка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

07.04.1896 ст.

Дата смерти

10.12.1972

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1896 ст.

Отец: Иванов Петр Иванович

Мать: Иванова Мария Петровна

Грачевка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.12.1915

Сын: Краснов Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Краснов Алексей Кириллович

Пичугово, Барнаульский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
28.10.1918

Дочь: Рощина Елизавета Алексеевна

Отец ребёнка: Краснов Алексей Кириллович

Пичугово, Барнаульский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
Около 29.07.1923

Дочь: Тимофеева Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Краснов Алексей Кириллович

Пичугово, Барнаульский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
07.09.1925

Сын: Краснов Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Краснов Алексей Кириллович

Пичугово, Барнаульский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
07.04.1928

Сын: Краснов Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Краснов Алексей Кириллович

Пичугово, Барнаульский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
28.12.1930

Дочь: Токарева Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Краснов Алексей Кириллович

Пичугово, Барнаульский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
1938

Сын: Краснов Анатолий Алексеевич

Отец ребёнка: Краснов Алексей Кириллович

Речник, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Краснов Алексей Кириллович

Смерть
10.12.1972
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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