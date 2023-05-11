Краснова (Иванова) Евдокия Петровна
Место рождения
Дата рождения07.04.1896 ст.
Дата смерти10.12.1972
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1896 ст.
Отец: Иванов Петр Иванович
Мать: Иванова Мария Петровна
Рождение ребёнка
23.12.1915
Сын: Краснов Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Краснов Алексей Кириллович
Рождение ребёнка
28.10.1918
Дочь: Рощина Елизавета Алексеевна
Отец ребёнка: Краснов Алексей Кириллович
Рождение ребёнка
Около 29.07.1923
Дочь: Тимофеева Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Краснов Алексей Кириллович
Рождение ребёнка
07.09.1925
Сын: Краснов Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Краснов Алексей Кириллович
Рождение ребёнка
07.04.1928
Сын: Краснов Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Краснов Алексей Кириллович
Рождение ребёнка
28.12.1930
Дочь: Токарева Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: Краснов Алексей Кириллович
Рождение ребёнка
1938
Сын: Краснов Анатолий Алексеевич
Отец ребёнка: Краснов Алексей Кириллович
Речник, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.12.1972
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область