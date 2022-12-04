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Краснов Михаил Алексеевич

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Место рождения

Пичугова, Барнаульский округ, Томская губерния

Дата рождения

07.09.1925

Дата смерти

04.12.2022

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1925

Отец: Краснов Алексей Кириллович

Мать: Краснова Евдокия Петровна

Пичугова, Барнаульский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
07.02.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кучерова Александра Яковлевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
21.05.1951

Сын: Краснов Николай Михайлович

Мать ребёнка: Кучерова Александра Яковлевна

Ягодное, Ягоднинский, Магаданская область
Рождение ребёнка
13.03.1955

Сын: Краснов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Кучерова Александра Яковлевна

Коченево, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
13.03.1955

Дочь: Чернавина Лидия Михайловна

Мать ребёнка: Кучерова Александра Яковлевна

Коченево, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
12.02.1960

Дочь: Ефтимица Галина Михайловна

Мать ребёнка: Кучерова Александра Яковлевна

Россия, Новосибирская область, Каргатский район, Маршанка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кучерова Александра Яковлевна

Смерть
04.12.2022
Бердск, город Бердск, Новосибирская область
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