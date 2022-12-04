Краснов Михаил Алексеевич
Место рождения
Дата рождения07.09.1925
Дата смерти04.12.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1925
Рождение ребёнка
07.02.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кучерова Александра Яковлевна
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
21.05.1951
Сын: Краснов Николай Михайлович
Мать ребёнка: Кучерова Александра Яковлевна
Ягодное, Ягоднинский, Магаданская область
Рождение ребёнка
13.03.1955
Сын: Краснов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Кучерова Александра Яковлевна
Рождение ребёнка
13.03.1955
Дочь: Чернавина Лидия Михайловна
Мать ребёнка: Кучерова Александра Яковлевна
Рождение ребёнка
12.02.1960
Дочь: Ефтимица Галина Михайловна
Мать ребёнка: Кучерова Александра Яковлевна
Россия, Новосибирская область, Каргатский район, Маршанка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.12.2022
Бердск, город Бердск, Новосибирская область