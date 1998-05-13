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Кучерова Александра Яковлевна

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Место рождения

Кубовая, Новосибирский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

04.10.1928

Дата смерти

13.05.1998

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1928

Отец: Кучеров Яков Филиппович

Мать: Наталья Пименовна

Кубовая, Новосибирский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
07.02.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Краснов Михаил Алексеевич

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
21.05.1951

Сын: Краснов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Краснов Михаил Алексеевич

Ягодное, Ягоднинский, Магаданская область
Рождение ребёнка
13.03.1955

Сын: Краснов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Краснов Михаил Алексеевич

Коченево, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
13.03.1955

Дочь: Чернавина Лидия Михайловна

Отец ребёнка: Краснов Михаил Алексеевич

Коченево, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
12.02.1960

Дочь: Ефтимица Галина Михайловна

Отец ребёнка: Краснов Михаил Алексеевич

Россия, Новосибирская область, Каргатский район, Маршанка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Краснов Михаил Алексеевич

Смерть
13.05.1998
Бердск, город Бердск, Новосибирская область
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