Кучерова Александра Яковлевна
Место рождения
Дата рождения04.10.1928
Дата смерти13.05.1998
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1928
Отец: Кучеров Яков Филиппович
Мать: Наталья Пименовна
Рождение ребёнка
07.02.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Краснов Михаил Алексеевич
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
21.05.1951
Сын: Краснов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Краснов Михаил Алексеевич
Ягодное, Ягоднинский, Магаданская область
Рождение ребёнка
13.03.1955
Сын: Краснов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Краснов Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
13.03.1955
Дочь: Чернавина Лидия Михайловна
Отец ребёнка: Краснов Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
12.02.1960
Дочь: Ефтимица Галина Михайловна
Отец ребёнка: Краснов Михаил Алексеевич
Россия, Новосибирская область, Каргатский район, Маршанка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.05.1998
Бердск, город Бердск, Новосибирская область