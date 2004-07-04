Краснов Николай Михайлович
Место рождения
Дата рождения21.05.1951
Дата смерти04.07.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1951
Рождение ребёнка
12.12.1976
Дочь: Глушанкова Юлия Николаевна
Мать ребёнка: Краснова Лидия Никифоровна
Бердск, город Бердск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
22.03.1984
Сын: Краснов Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Краснова Лидия Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.07.2004