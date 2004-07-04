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Краснов Николай Михайлович

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Место рождения

Ягодное, Ягоднинский, Магаданская область

Дата рождения

21.05.1951

Дата смерти

04.07.2004

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1951

Отец: Краснов Михаил Алексеевич

Мать: Кучерова Александра Яковлевна

Ягодное, Ягоднинский, Магаданская область
Рождение ребёнка
12.12.1976

Дочь: Глушанкова Юлия Николаевна

Мать ребёнка: Краснова Лидия Никифоровна

Бердск, город Бердск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
22.03.1984

Сын: Краснов Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Краснова Лидия Никифоровна

Евсино, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Краснова Лидия Никифоровна

Смерть
04.07.2004
Евсино, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
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