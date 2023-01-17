Краснова (Лукьянова) Лидия Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.04.1956
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1956
Отец: Лукьянов Никифор
Рождение ребёнка
12.12.1976
Дочь: Глушанкова Юлия Николаевна
Отец ребёнка: Краснов Николай Михайлович
Бердск, город Бердск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
22.03.1984
Сын: Краснов Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Краснов Николай Михайлович
Евсино, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно