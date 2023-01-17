Краснова (Лукьянова) Лидия Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснова (Лукьянова) Лидия Никифоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.04.1956

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1956

Отец: Лукьянов Никифор

Мать: Лукьянова Полина (Прасковья)

Рождение ребёнка
12.12.1976

Дочь: Глушанкова Юлия Николаевна

Отец ребёнка: Краснов Николай Михайлович

Бердск, город Бердск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
22.03.1984

Сын: Краснов Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Краснов Николай Михайлович

Евсино, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Краснов Николай Михайлович

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