Краснов Николай Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснов Николай Алексеевич

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Место рождения

Пичугова, Барнаульский округ, Томская губерния

Дата рождения

23.12.1915

Дата смерти

28.11.1998

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1915

Отец: Краснов Алексей Кириллович

Мать: Краснова Евдокия Петровна

Пичугова, Барнаульский округ, Томская губерния
Крещение
24.12.1915
Пичугова, Барнаульский округ, Томская губерния
Крещение в Свято-Духовской церкви восприемник Павел Кириллович Краснов. Полное название: церковь во имя Сошествия Святого Духа на Апостолов Тип: Православная Даты существования: 1904-1935 Местонахожд... Показать все
Смерть
28.11.1998
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