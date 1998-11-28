Краснов Николай Алексеевич
Место рождения
Дата рождения23.12.1915
Дата смерти28.11.1998
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1915
Крещение
24.12.1915
Крещение в Свято-Духовской церкви восприемник Павел Кириллович Краснов. Полное название: церковь во имя Сошествия Святого Духа на Апостолов Тип: Православная Даты существования: 1904-1935 Местонахожд... Показать все
Смерть
28.11.1998