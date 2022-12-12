Тимофеева Евдокия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеева Евдокия Алексеевна

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Место рождения

Пичугова, Барнаульский округ, Томская губерния

Дата рождения

Около 29.07.1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 29.07.1923

Отец: Краснов Алексей Кириллович

Мать: Краснова Евдокия Петровна

Пичугова, Барнаульский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тимофеева Галина Васильевна

Отец ребёнка: Тимофеев Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофеев Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимофеев Александр Васильевич

Отец ребёнка: Тимофеев Василий

Смерть
Неизвестно
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