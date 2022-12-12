Тимофеева Евдокия Алексеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 29.07.1923
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 29.07.1923
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тимофеева Галина Васильевна
Отец ребёнка: Тимофеев Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимофеев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимофеев Александр Васильевич
Отец ребёнка: Тимофеев Василий
Смерть
Неизвестно