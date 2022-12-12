Краснов Кирилл Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснов Кирилл Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Кожевникова Александра Кирилловна

Мать ребёнка: Краснова Акилина Николаевна

Рождение ребёнка
10.02.1896 ст.

Сын: Краснов Алексей Кириллович

Мать ребёнка: Краснова Акилина Николаевна

Пичугова, Барнаульский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Краснов Павел Кириллович

Мать ребёнка: Краснова Акилина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Устиния Кирилловна

Мать ребёнка: Краснова Акилина Николаевна

Пичугова, Барнаульский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новикова Евдокия Кирилловна

Мать ребёнка: Краснова Акилина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Краснова Акилина Николаевна

Смерть
Неизвестно
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