Краснов Кирилл Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Кожевникова Александра Кирилловна
Мать ребёнка: Краснова Акилина Николаевна
Рождение ребёнка
10.02.1896 ст.
Сын: Краснов Алексей Кириллович
Мать ребёнка: Краснова Акилина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Краснова Акилина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Устиния Кирилловна
Мать ребёнка: Краснова Акилина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новикова Евдокия Кирилловна
Мать ребёнка: Краснова Акилина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно