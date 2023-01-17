Краснов Павел Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.12.1920
Дочь: Борисова Анастасия Павловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
19.09.1926
Мать ребёнка: не указана
Пичугова, Барнаульский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Капитолина Павловна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно