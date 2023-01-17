Краснов Павел Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснов Павел Кириллович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Краснов Кирилл Иванович

Мать: Краснова Акилина Николаевна

Рождение ребёнка
28.12.1920

Дочь: Борисова Анастасия Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
19.09.1926

Сын: Краснов Михаил Павлович

Мать ребёнка: не указана

Пичугова, Барнаульский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Капитолина Павловна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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