Кожевникова (Краснова) Александра Кирилловна
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кожевникова Елена Никандровна
Отец ребёнка: Кожевников Никандр Феодорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кожевникова Валентина Никандровна
Отец ребёнка: Кожевников Никандр Феодорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кожевников Александр Никандрович
Отец ребёнка: Кожевников Никандр Феодорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно