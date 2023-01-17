Кожевникова (Краснова) Александра Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожевникова (Краснова) Александра Кирилловна

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Место рождения

Пичугова, Барнаульский округ, Томская губерния

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Краснов Кирилл Иванович

Мать: Краснова Акилина Николаевна

Пичугова, Барнаульский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кожевникова Елена Никандровна

Отец ребёнка: Кожевников Никандр Феодорович

Пичугова, Барнаульский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кожевникова Валентина Никандровна

Отец ребёнка: Кожевников Никандр Феодорович

Пичугова, Барнаульский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кожевников Александр Никандрович

Отец ребёнка: Кожевников Никандр Феодорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кожевников Никандр Феодорович

Пичугова, Барнаульский округ, Томская губерния
Смерть
Неизвестно
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