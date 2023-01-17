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Кожевников Никандр Феодорович

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Место рождения

Пичугова, Барнаульский округ, Томская губерния

Дата рождения

1892 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892 ст.

Отец: Кожеников Фердор Миронович

Мать: Кожевникова Параскева Михайловна

Пичугова, Барнаульский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кожевникова Елена Никандровна

Мать ребёнка: Кожевникова Александра Кирилловна

Пичугова, Барнаульский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кожевникова Валентина Никандровна

Мать ребёнка: Кожевникова Александра Кирилловна

Пичугова, Барнаульский округ, Томская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кожевникова Александра Кирилловна

Пичугова, Барнаульский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кожевников Александр Никандрович

Мать ребёнка: Кожевникова Александра Кирилловна

Смерть
Неизвестно
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