Кожевников Никандр Феодорович
Место рождения
Дата рождения1892 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кожевникова Елена Никандровна
Мать ребёнка: Кожевникова Александра Кирилловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кожевникова Валентина Никандровна
Мать ребёнка: Кожевникова Александра Кирилловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кожевников Александр Никандрович
Мать ребёнка: Кожевникова Александра Кирилловна
Смерть
Неизвестно