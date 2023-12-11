Шунулин Захар Павлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Рождение ребёнка
1883
Сын: Шунулин Иван Захаров
Мать ребёнка: Шунулина Александра Федорова
Рождение ребёнка
25.01.1886
Мать ребёнка: Шунулина Александра Федорова
144-5-292, ГААК, г. Барнаул. Крестьянин с. Ново-Чемровского Захар Павлов Шунулин и законная жена Александра Феодорова. Восприемник - того же села крестьянин Максим Феодоров Катасонов
Рождение ребёнка
14.03.1888
Мать ребёнка: Шунулина Александра Федорова
144-5-376. ГААК, г. Барнаул. Крестьянин с. Ново-Чемровского Захар Павлов Шунулин и законная жена Александра Федорова. Восприемник - того же села крестьянин Иван Полуэвктов Горелов.
Рождение ребёнка
22.10.1891
Мать ребёнка: Шунулина Александра Федорова
144-5-460, ГААК, г. Барнаул. Крестьянин с. Ново-Чемровского Захар Павлов Шунулин и законная жена Александра Феодорова. Восприеминк - того же села крестьянин Василий Никитин Крючков
Рождение ребёнка
16.02.1893
Дочь: Савилова Мариамна (Марина) Захарова
Мать ребёнка: Шунулина Александра Федорова
144-5-460, ГААК, г. Барнаул. Крестьянин с. Ново-Чемровского Захарий Павлов Шунулин и законная жена Александра Феодорова. восприемник - крестьянская лрчь девица Феодосия Феодорова Шунулина
Рождение ребёнка
30.04.1895
Мать ребёнка: Шунулина Александра Федорова
144-5-654. ГААК, г. Барнаул. Крестьянин с. Ново-Чемровского Захарий Павлов Шунулин и законная жена Александра Феодорова. Восприемник - того же села крестьянин Василий Андреев Исаев.
Рождение ребёнка
05.02.1898
Дочь: Быкова Анна Захарова
Мать ребёнка: Шунулина Александра Федорова
144-5-857. ГААК, г. Барнаул. Крестьянин с. Ново-Чемровского Захарий Павлов Шунулин и законная жена Александра Феодорова. Восприемник - того же села крестьянская жена Ксения Трофимова Котосонова
Бракосочетание
12.11.1903
144-6-559. ГААК, г. Барнаул. Брак с. Ново-Чемровского крестьянин Захарий Павлов Шунулин 2 брак 43 года и с. Ново-Чемровского крестьянская вдова Ситлитакия Яковлева Часовских 2 брак 28 лет. Поручите... Показать все
Рождение ребёнка
03.06.1914
Дочь: Шанулина Акилина Захарова
Мать ребёнка: Шунулина Ситлитакия Яковлева
144-6-2666. ГААК, г. Барнаул. Крестьянин с. Ново-Чемровского Захар Павлов Шанулин и законная жена Сиклитиния Яковлева. Восприемник - крестьянка с. Ново-Чемровского Марина Захарова Савилова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно