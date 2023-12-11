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Шунулин Захар Павлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Шунулин Павел Алексеев

Мать: Шунулина Грикерия Прохорова

Рождение ребёнка
1883

Сын: Шунулин Иван Захаров

Мать ребёнка: Шунулина Александра Федорова

Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
25.01.1886

Сын: Шунулин Григорий Захаров

Мать ребёнка: Шунулина Александра Федорова

Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край
144-5-292, ГААК, г. Барнаул. Крестьянин с. Ново-Чемровского Захар Павлов Шунулин и законная жена Александра Феодорова. Восприемник - того же села крестьянин Максим Феодоров Катасонов
Рождение ребёнка
14.03.1888

Сын: Шунулин Семен Захаров

Мать ребёнка: Шунулина Александра Федорова

Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край
144-5-376. ГААК, г. Барнаул. Крестьянин с. Ново-Чемровского Захар Павлов Шунулин и законная жена Александра Федорова. Восприемник - того же села крестьянин Иван Полуэвктов Горелов.
Рождение ребёнка
22.10.1891

Сын: Шунулин Дмитрий Захаров

Мать ребёнка: Шунулина Александра Федорова

Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край
144-5-460, ГААК, г. Барнаул. Крестьянин с. Ново-Чемровского Захар Павлов Шунулин и законная жена Александра Феодорова. Восприеминк - того же села крестьянин Василий Никитин Крючков
Рождение ребёнка
16.02.1893

Дочь: Савилова Мариамна (Марина) Захарова

Мать ребёнка: Шунулина Александра Федорова

Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край
144-5-460, ГААК, г. Барнаул. Крестьянин с. Ново-Чемровского Захарий Павлов Шунулин и законная жена Александра Феодорова. восприемник - крестьянская лрчь девица Феодосия Феодорова Шунулина
Рождение ребёнка
30.04.1895

Сын: Шунулин Борис Захаров

Мать ребёнка: Шунулина Александра Федорова

Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край
144-5-654. ГААК, г. Барнаул. Крестьянин с. Ново-Чемровского Захарий Павлов Шунулин и законная жена Александра Феодорова. Восприемник - того же села крестьянин Василий Андреев Исаев.
Рождение ребёнка
05.02.1898

Дочь: Быкова Анна Захарова

Мать ребёнка: Шунулина Александра Федорова

Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край
144-5-857. ГААК, г. Барнаул. Крестьянин с. Ново-Чемровского Захарий Павлов Шунулин и законная жена Александра Феодорова. Восприемник - того же села крестьянская жена Ксения Трофимова Котосонова
Бракосочетание
12.11.1903

Жена: Шунулина Ситлитакия Яковлева

Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край
144-6-559. ГААК, г. Барнаул. Брак с. Ново-Чемровского крестьянин Захарий Павлов Шунулин 2 брак 43 года и с. Ново-Чемровского крестьянская вдова Ситлитакия Яковлева Часовских 2 брак 28 лет. Поручите... Показать все
Рождение ребёнка
03.06.1914

Дочь: Шанулина Акилина Захарова

Мать ребёнка: Шунулина Ситлитакия Яковлева

Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край
144-6-2666. ГААК, г. Барнаул. Крестьянин с. Ново-Чемровского Захар Павлов Шанулин и законная жена Сиклитиния Яковлева. Восприемник - крестьянка с. Ново-Чемровского Марина Захарова Савилова
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шунулина Александра Федорова

Смерть
Неизвестно
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