Шунулин Павел Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смерти09.02.1891
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Шунулин Алексей
Рождение ребёнка
Около 1839
Сын: Шунулин Федор Павлов
Рождение ребёнка
1860
Сын: Шунулин Захар Павлов
Мать ребёнка: Шунулина Грикерия Прохорова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
09.02.1891
Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край
144-5-460, ГААК, г. Барнаул.. Умер в 80 лет от старости