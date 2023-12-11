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Шунулин Павел Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

09.02.1891

Пол

Мужской

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Шунулин Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Шунулин Федор Павлов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1860

Сын: Шунулин Захар Павлов

Мать ребёнка: Шунулина Грикерия Прохорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шунулина Грикерия Прохорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шунулин Георгий Павлов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
09.02.1891
Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край
144-5-460, ГААК, г. Барнаул.. Умер в 80 лет от старости
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