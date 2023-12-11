Шунулин Федор Павлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШунулин Федор Павлов

Шунулин Федор Павлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1839

Дата смерти

23.09.1899

Пол

Мужской

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839

Отец: Шунулин Павел Алексеев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Исаева Феодосия Феодорова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шунулина Анастасия Феодорова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шунулина Матрона Федорова

Мать ребёнка: не указана

Смерть
23.09.1899
Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край
144-5-857. ГААК, г. Барнаул. Умер в 60 лет от ревматизма
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close