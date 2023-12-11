Шунулин Федор Павлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1839
Дата смерти23.09.1899
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839
Отец: Шунулин Павел Алексеев
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Исаева Феодосия Феодорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шунулина Анастасия Феодорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шунулина Матрона Федорова
Смерть
23.09.1899
Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край
144-5-857. ГААК, г. Барнаул. Умер в 60 лет от ревматизма