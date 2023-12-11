Исаева (Шунулина) Феодосия Феодорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Шунулин Федор Павлов
Бракосочетание
09.02.1895
144-5-654. ГААК, г. Барнаул. Брак крестьянин с. Ново-Чемровского Василий Андреев Исаев 1 брак 17 лет 8 месяцев 10 дней и того же села крестьянская дочь Феодосия Феодорова Шунулина 1 брак 18 лет. П... Показать все
Рождение ребёнка
25.03.1899
Сын: Исаев Захар Васильев
Отец ребёнка: Исаев Василий Андреев
144-5-857. ГААК, г. Барнаул. Крестьянин с. Ново-Чемровского василий Андреев Исаев и законная жена Феодосия Феодорова. Восприемник - того же села крестьянин Иван Захаров Шунулин
Смерть
Неизвестно