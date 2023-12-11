Исаева (Шунулина) Феодосия Феодорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исаева (Шунулина) Феодосия Феодорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1839 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1877 г.р.

Дети

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Шунулин Федор Павлов

Мать: не указана

Бракосочетание
09.02.1895

Муж: Исаев Василий Андреев

Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край
144-5-654. ГААК, г. Барнаул. Брак крестьянин с. Ново-Чемровского Василий Андреев Исаев 1 брак 17 лет 8 месяцев 10 дней и того же села крестьянская дочь Феодосия Феодорова Шунулина 1 брак 18 лет. П... Показать все
Рождение ребёнка
25.03.1899

Сын: Исаев Захар Васильев

Отец ребёнка: Исаев Василий Андреев

Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край
144-5-857. ГААК, г. Барнаул. Крестьянин с. Ново-Чемровского василий Андреев Исаев и законная жена Феодосия Феодорова. Восприемник - того же села крестьянин Иван Захаров Шунулин
Смерть
Неизвестно
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