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Шунулин Григорий Захаров

Место рождения

Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

25.01.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1886

Отец: Шунулин Захар Павлов

Мать: Шунулина Александра Федорова

Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край
144-5-292, ГААК, г. Барнаул. Крестьянин с. Ново-Чемровского Захар Павлов Шунулин и законная жена Александра Феодорова. Восприемник - того же села крестьянин Максим Феодоров Катасонов
Бракосочетание
18.07.1904

Жена: Шунулина Параскева Тимофева

Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край
144-6-347. ГААК, г. Барнаул. Брак с. Ново-Чемровского крестьянин Григорий Захаров Шунулин 1 брак 18 лет и с. Ново-Чемровского крестьянская дочь девица Параскева Тимофеева Галкина 1 брак 18 лет. Пор... Показать все
Рождение ребёнка
27.07.1905

Дочь: Шунулина Серафима Григорьева

Мать ребёнка: Шунулина Параскева Тимофева

Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край
144-6-347. ГААК, г. Барнаул. Крестьянин с. Ново-Чемровского Григорий Захаров Шунулин и законная жена параскева Тимофеева. Восприемник - крестьянская девица того же села Анастасия Владимирова Андрох... Показать все
Рождение ребёнка
31.07.1906

Дочь: Шунулина Евдокия Григорьева

Мать ребёнка: Шунулина Параскева Тимофева

Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край
144-6-879. ГААК, г. Барнаул. Крестьянин с. Ново-Чемровского Григорий Захаров Шунулин и законная жена параскева Тимофеева. Восприемник - крестьянская девица того же села Марина Захарова Шунулина
Рождение ребёнка
02.08.1908

Дочь: Шунулина Еверкия Григорьева

Мать ребёнка: Шунулина Параскева Тимофева

Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край
144-6-880. ГААК, г. Барнаул. Запасной рядовой с. Ново-Чемровского Григорий Захаров Шунулин и законная жена Параскева Тимофеева. Восприемник - крестьянская девица того же села Акилина Егорова Галкин... Показать все
Рождение ребёнка
25.08.1911

Сын: Шунулин Иоанн Григорьев

Мать ребёнка: Шунулина Параскева Тимофева

Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край
144-6-1667. ГААК, г. Барнаул. Из крестьян с. Ново-Чемровского запасный рядовой Григорий Захаров Шунулин и законная жена Параскева Тимофеева. Восприемник - того же села крестьянин Алексей Миронов Сав... Показать все
Рождение ребёнка
12.06.1913

Сын: Шунулин Тихон Григорьев

Мать ребёнка: Шунулина Параскева Тимофева

Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край
144-6-2384. ГААК, г. Барнаул. Крестьянин с. Ново-Чемровского Григорий Захаров Шунулин и законная жена Параскева Тимофеева. Восприемник - крестьянин того же села Феодор Кирилов Посысаев.
Рождение ребёнка
27.01.1916

Сын: Шунулин Василий Григорьев

Мать ребёнка: Шунулина Параскева Тимофева

Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край
144-6-3016а. ГААК, г. Барнаул. Крестьянин с. Ново-Чемровского Григорий Захаров Шунулин и законная жена Парамкева Тимофеева. Восприемник - крестьянин того же села Терентий Дмитриев Кутуков.
Рождение ребёнка
15.01.1918

Дочь: Шунулина Мария Григорьева

Мать ребёнка: Шунулина Параскева Тимофева

Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край
144-6-3372. ГААК, г. Барнаул. Гражданин с. Ново-Чемровского Григорий Захаров Шунулин и законная жена Параскева Тимофеева. Восприемники гражданка того же села Анна Захарова Быкова.
Смерть
Неизвестно
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