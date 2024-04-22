Шунулин Григорий Захаров
Место рождения
Дата рождения25.01.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
25.01.1886
Отец: Шунулин Захар Павлов
144-5-292, ГААК, г. Барнаул. Крестьянин с. Ново-Чемровского Захар Павлов Шунулин и законная жена Александра Феодорова. Восприемник - того же села крестьянин Максим Феодоров Катасонов
Бракосочетание
18.07.1904
144-6-347. ГААК, г. Барнаул. Брак с. Ново-Чемровского крестьянин Григорий Захаров Шунулин 1 брак 18 лет и с. Ново-Чемровского крестьянская дочь девица Параскева Тимофеева Галкина 1 брак 18 лет. Пор... Показать все
Рождение ребёнка
27.07.1905
Дочь: Шунулина Серафима Григорьева
Мать ребёнка: Шунулина Параскева Тимофева
144-6-347. ГААК, г. Барнаул. Крестьянин с. Ново-Чемровского Григорий Захаров Шунулин и законная жена параскева Тимофеева. Восприемник - крестьянская девица того же села Анастасия Владимирова Андрох... Показать все
Рождение ребёнка
31.07.1906
Дочь: Шунулина Евдокия Григорьева
Мать ребёнка: Шунулина Параскева Тимофева
144-6-879. ГААК, г. Барнаул. Крестьянин с. Ново-Чемровского Григорий Захаров Шунулин и законная жена параскева Тимофеева. Восприемник - крестьянская девица того же села Марина Захарова Шунулина
Рождение ребёнка
02.08.1908
Дочь: Шунулина Еверкия Григорьева
Мать ребёнка: Шунулина Параскева Тимофева
144-6-880. ГААК, г. Барнаул. Запасной рядовой с. Ново-Чемровского Григорий Захаров Шунулин и законная жена Параскева Тимофеева. Восприемник - крестьянская девица того же села Акилина Егорова Галкин... Показать все
Рождение ребёнка
25.08.1911
Мать ребёнка: Шунулина Параскева Тимофева
144-6-1667. ГААК, г. Барнаул. Из крестьян с. Ново-Чемровского запасный рядовой Григорий Захаров Шунулин и законная жена Параскева Тимофеева. Восприемник - того же села крестьянин Алексей Миронов Сав... Показать все
Рождение ребёнка
12.06.1913
Мать ребёнка: Шунулина Параскева Тимофева
144-6-2384. ГААК, г. Барнаул. Крестьянин с. Ново-Чемровского Григорий Захаров Шунулин и законная жена Параскева Тимофеева. Восприемник - крестьянин того же села Феодор Кирилов Посысаев.
Рождение ребёнка
27.01.1916
Сын: Шунулин Василий Григорьев
Мать ребёнка: Шунулина Параскева Тимофева
144-6-3016а. ГААК, г. Барнаул. Крестьянин с. Ново-Чемровского Григорий Захаров Шунулин и законная жена Парамкева Тимофеева. Восприемник - крестьянин того же села Терентий Дмитриев Кутуков.
Рождение ребёнка
15.01.1918
Дочь: Шунулина Мария Григорьева
Мать ребёнка: Шунулина Параскева Тимофева
144-6-3372. ГААК, г. Барнаул. Гражданин с. Ново-Чемровского Григорий Захаров Шунулин и законная жена Параскева Тимофеева. Восприемники гражданка того же села Анна Захарова Быкова.
Смерть
Неизвестно