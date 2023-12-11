Шунулина (Катасонова) Александра Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шунулина (Катасонова) Александра Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

14.09.1903

Пол

Женский

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Катасонов Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1883

Сын: Шунулин Иван Захаров

Отец ребёнка: Шунулин Захар Павлов

Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
25.01.1886

Сын: Шунулин Григорий Захаров

Отец ребёнка: Шунулин Захар Павлов

Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край
144-5-292, ГААК, г. Барнаул. Крестьянин с. Ново-Чемровского Захар Павлов Шунулин и законная жена Александра Феодорова. Восприемник - того же села крестьянин Максим Феодоров Катасонов
Рождение ребёнка
14.03.1888

Сын: Шунулин Семен Захаров

Отец ребёнка: Шунулин Захар Павлов

Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край
144-5-376. ГААК, г. Барнаул. Крестьянин с. Ново-Чемровского Захар Павлов Шунулин и законная жена Александра Федорова. Восприемник - того же села крестьянин Иван Полуэвктов Горелов.
Рождение ребёнка
22.10.1891

Сын: Шунулин Дмитрий Захаров

Отец ребёнка: Шунулин Захар Павлов

Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край
144-5-460, ГААК, г. Барнаул. Крестьянин с. Ново-Чемровского Захар Павлов Шунулин и законная жена Александра Феодорова. Восприеминк - того же села крестьянин Василий Никитин Крючков
Рождение ребёнка
16.02.1893

Дочь: Савилова Мариамна (Марина) Захарова

Отец ребёнка: Шунулин Захар Павлов

Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край
144-5-460, ГААК, г. Барнаул. Крестьянин с. Ново-Чемровского Захарий Павлов Шунулин и законная жена Александра Феодорова. восприемник - крестьянская лрчь девица Феодосия Феодорова Шунулина
Рождение ребёнка
30.04.1895

Сын: Шунулин Борис Захаров

Отец ребёнка: Шунулин Захар Павлов

Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край
144-5-654. ГААК, г. Барнаул. Крестьянин с. Ново-Чемровского Захарий Павлов Шунулин и законная жена Александра Феодорова. Восприемник - того же села крестьянин Василий Андреев Исаев.
Рождение ребёнка
05.02.1898

Дочь: Быкова Анна Захарова

Отец ребёнка: Шунулин Захар Павлов

Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край
144-5-857. ГААК, г. Барнаул. Крестьянин с. Ново-Чемровского Захарий Павлов Шунулин и законная жена Александра Феодорова. Восприемник - того же села крестьянская жена Ксения Трофимова Котосонова
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шунулин Захар Павлов

Смерть
14.09.1903
Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край
144-6-559. ГААК, г. Барнаул. Умерла в 42 года от подучей болезни
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