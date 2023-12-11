Шунулина (Катасонова) Александра Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смерти14.09.1903
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Катасонов Федор
Рождение ребёнка
1883
Сын: Шунулин Иван Захаров
Отец ребёнка: Шунулин Захар Павлов
Рождение ребёнка
25.01.1886
Отец ребёнка: Шунулин Захар Павлов
144-5-292, ГААК, г. Барнаул. Крестьянин с. Ново-Чемровского Захар Павлов Шунулин и законная жена Александра Феодорова. Восприемник - того же села крестьянин Максим Феодоров Катасонов
Рождение ребёнка
14.03.1888
Отец ребёнка: Шунулин Захар Павлов
144-5-376. ГААК, г. Барнаул. Крестьянин с. Ново-Чемровского Захар Павлов Шунулин и законная жена Александра Федорова. Восприемник - того же села крестьянин Иван Полуэвктов Горелов.
Рождение ребёнка
22.10.1891
Отец ребёнка: Шунулин Захар Павлов
144-5-460, ГААК, г. Барнаул. Крестьянин с. Ново-Чемровского Захар Павлов Шунулин и законная жена Александра Феодорова. Восприеминк - того же села крестьянин Василий Никитин Крючков
Рождение ребёнка
16.02.1893
Дочь: Савилова Мариамна (Марина) Захарова
Отец ребёнка: Шунулин Захар Павлов
144-5-460, ГААК, г. Барнаул. Крестьянин с. Ново-Чемровского Захарий Павлов Шунулин и законная жена Александра Феодорова. восприемник - крестьянская лрчь девица Феодосия Феодорова Шунулина
Рождение ребёнка
30.04.1895
Отец ребёнка: Шунулин Захар Павлов
144-5-654. ГААК, г. Барнаул. Крестьянин с. Ново-Чемровского Захарий Павлов Шунулин и законная жена Александра Феодорова. Восприемник - того же села крестьянин Василий Андреев Исаев.
Рождение ребёнка
05.02.1898
Дочь: Быкова Анна Захарова
Отец ребёнка: Шунулин Захар Павлов
144-5-857. ГААК, г. Барнаул. Крестьянин с. Ново-Чемровского Захарий Павлов Шунулин и законная жена Александра Феодорова. Восприемник - того же села крестьянская жена Ксения Трофимова Котосонова
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шунулин Захар Павлов
Смерть
14.09.1903
144-6-559. ГААК, г. Барнаул. Умерла в 42 года от подучей болезни