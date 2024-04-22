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Шунулин Дмитрий Захаров

Место рождения

Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

22.10.1891

Дата смерти

07.03.1892

Пол

Мужской

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1891

Отец: Шунулин Захар Павлов

Мать: Шунулина Александра Федорова

Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край
144-5-460, ГААК, г. Барнаул. Крестьянин с. Ново-Чемровского Захар Павлов Шунулин и законная жена Александра Феодорова. Восприеминк - того же села крестьянин Василий Никитин Крючков
Смерть
07.03.1892
Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край
144-5-460, ГААК, г. Барнаул. Умер в 4 месяца от поноса.
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