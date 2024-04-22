Шунулин Дмитрий Захаров
Место рождения
Дата рождения22.10.1891
Дата смерти07.03.1892
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
22.10.1891
Отец: Шунулин Захар Павлов
144-5-460, ГААК, г. Барнаул. Крестьянин с. Ново-Чемровского Захар Павлов Шунулин и законная жена Александра Феодорова. Восприеминк - того же села крестьянин Василий Никитин Крючков
Смерть
07.03.1892
144-5-460, ГААК, г. Барнаул. Умер в 4 месяца от поноса.