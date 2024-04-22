Савилова (Шунулина) Мариамна (Марина) Захарова
Место рождения
Дата рождения16.02.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
16.02.1893
Отец: Шунулин Захар Павлов
144-5-460, ГААК, г. Барнаул. Крестьянин с. Ново-Чемровского Захарий Павлов Шунулин и законная жена Александра Феодорова. восприемник - крестьянская лрчь девица Феодосия Феодорова Шунулина
Бракосочетание
18.05.1909
144-6-1441. ГААК, г. Барнаул. Брак крестьянин с. Ново-Чемровского Алексей Миронов Савилов 1 брак 18 лет и крестьянская девица того же села Марина Захарова Шунулина 1 брак 16 лет. Поручители по жених... Показать все
Рождение ребёнка
30.07.1910
Отец ребёнка: Савилов Алексей Миронов
144-6-1667. ГААК, г. Барнаул. Крестьянин с. Ново-Чемровского Алексей Миронов Савилов и законная жена Марина Захарова. Восприемник - крестьянин того же села Иван Захаров Шунулин
Рождение ребёнка
22.03.1914
Дочь: Савилова Лидия Алексеева
Отец ребёнка: Савилов Алексей Миронов
144-6-2666. ГААК, г. Барнаул. Крестьянин с. Ново-Чемровского Алексей Миронов Савилов и законная жена Марина Захарова. Восприемник - крестьянка с. Ново-Чемровского Анна Захарова Шанулина
Смерть
Неизвестно