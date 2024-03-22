Влас Ефремов
Место рождения
Дата рождения10.02.1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1840
Отец: Ефрем Тихонов
Мать: Евгения (Иосифова)
Бракосочетание
25.10.1861
Жена: Васса Дмитриева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1862
Сын: Стефан Власов
Мать ребёнка: Васса Дмитриева
Рождение ребёнка
13.08.1864
Сын: Казюта Мирон Власов
Мать ребёнка: Васса Дмитриева
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно