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Влас Ефремов

Место рождения

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

10.02.1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1840

Отец: Ефрем Тихонов

Мать: Евгения (Иосифова)

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
25.10.1861

Жена: Васса Дмитриева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1862

Сын: Стефан Власов

Мать ребёнка: Васса Дмитриева

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.08.1864

Сын: Казюта Мирон Власов

Мать ребёнка: Васса Дмитриева

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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