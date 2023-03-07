Стефан Власов
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Влас Ефремов
Мать: Васса Дмитриева
Бракосочетание
28.10.1881
Жена: Анна Егорова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
26.08.1882
Сын: Пётр Стефанов
Мать ребёнка: Анна Егорова
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.09.1883
Сын: Иоанн Стефанов
Мать ребёнка: Анна Егорова
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.07.1890
Дочь: Ольга Стефанова
Мать ребёнка: Анна Егорова
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1890
рядовой
Рождение ребёнка
18.10.1892
Дочь: Елизавета Стефанова
Мать ребёнка: Анна Егорова
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.10.1893
Сын: Иоанн Стефанов
Мать ребёнка: Анна Егорова
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.09.1894
Дочь: София Стефанова
Мать ребёнка: Анна Егорова
Рождение ребёнка
20.06.1897
Дочь: Агрипина Стефанова
Мать ребёнка: Анна Егорова
Рождение ребёнка
11.06.1899
Дочь: Анна Стефанова
Мать ребёнка: Анна Егорова
Рождение ребёнка
24.08.1900
Сын: Пимен Стефанов
Мать ребёнка: Анна Егорова
Рождение ребёнка
30.11.1902
Сын: Наум Стефанов
Мать ребёнка: Анна Егорова
Рождение ребёнка
?.10.1903
Сын: Дмитрий Стефанов
Мать ребёнка: Анна Егорова
Смерть
Неизвестно