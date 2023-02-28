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Анна Егорова

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Место рождения

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1862 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Георгий

Мать: не указана

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
28.10.1881

Муж: Стефан Власов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
26.08.1882

Сын: Пётр Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Власов

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.09.1883

Сын: Иоанн Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Власов

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.07.1890

Дочь: Ольга Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Власов

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.10.1892

Дочь: Елизавета Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Власов

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.10.1893

Сын: Иоанн Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Власов

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.09.1894

Дочь: София Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Власов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.06.1897

Дочь: Агрипина Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Власов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.06.1899

Дочь: Анна Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Власов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.08.1900

Сын: Пимен Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Власов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.11.1902

Сын: Наум Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Власов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
?.10.1903

Сын: Дмитрий Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Власов

Смерть
Неизвестно
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