Анна Егорова
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
28.10.1881
Муж: Стефан Власов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
26.08.1882
Сын: Пётр Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Власов
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.09.1883
Сын: Иоанн Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Власов
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.07.1890
Дочь: Ольга Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Власов
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.10.1892
Дочь: Елизавета Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Власов
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.10.1893
Сын: Иоанн Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Власов
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.09.1894
Дочь: София Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Власов
Рождение ребёнка
20.06.1897
Дочь: Агрипина Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Власов
Рождение ребёнка
11.06.1899
Дочь: Анна Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Власов
Рождение ребёнка
24.08.1900
Сын: Пимен Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Власов
Рождение ребёнка
30.11.1902
Сын: Наум Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Власов
Рождение ребёнка
?.10.1903
Сын: Дмитрий Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Власов
Смерть
Неизвестно