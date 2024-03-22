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Васса Дмитриева

Место рождения

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1840 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
25.10.1861

Муж: Влас Ефремов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1862

Сын: Стефан Власов

Отец ребёнка: Влас Ефремов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.08.1864

Сын: Казюта Мирон Власов

Отец ребёнка: Влас Ефремов

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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