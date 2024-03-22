Васса Дмитриева
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Бракосочетание
25.10.1861
Муж: Влас Ефремов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1862
Сын: Стефан Власов
Отец ребёнка: Влас Ефремов
Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.08.1864
Сын: Казюта Мирон Власов
Отец ребёнка: Влас Ефремов
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно