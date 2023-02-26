Казюта Мирон Власов
Место рожденияд.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения13.08.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1864
Отец: Влас Ефремов
Мать: Васса Дмитриева
Военная служба
Неизвестно
унтер-офицер
Рождение ребёнка
До 1881
Сын: Иван Миронов
Мать ребёнка: Казютина Гликерия Фёдорова
Бракосочетание
20.01.1885
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.01.1886
Дочь: Ксения Миронова
Мать ребёнка: Казютина Гликерия Фёдорова
Рождение ребёнка
?.08.1890
Сын: Иоанн Миронов
Мать ребёнка: Казютина Гликерия Фёдорова
Рождение ребёнка
14.09.1892
Дочь: София Миронова
Мать ребёнка: Казютина Гликерия Фёдорова
Рождение ребёнка
14.06.1899
Мать ребёнка: Казютина Гликерия Фёдорова
Смерть
Неизвестно