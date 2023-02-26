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Казюта Мирон Власов

Место рождения

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

13.08.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1864

Отец: Влас Ефремов

Мать: Васса Дмитриева

Военная служба
Неизвестно
унтер-офицер
Рождение ребёнка
До 1881

Сын: Иван Миронов

Мать ребёнка: Казютина Гликерия Фёдорова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
20.01.1885

Жена: Казютина Гликерия Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.01.1886

Дочь: Ксения Миронова

Мать ребёнка: Казютина Гликерия Фёдорова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
?.08.1890

Сын: Иоанн Миронов

Мать ребёнка: Казютина Гликерия Фёдорова

Рождение ребёнка
14.09.1892

Дочь: София Миронова

Мать ребёнка: Казютина Гликерия Фёдорова

Рождение ребёнка
14.06.1899

Сын: Казютин Елисей Миронов

Мать ребёнка: Казютина Гликерия Фёдорова

Смерть
Неизвестно

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