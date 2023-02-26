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Казютина Гликерия Фёдорова

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Место рождения

д.Лесная Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: ?

Мать: ?

д.Лесная Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1881

Сын: Иван Миронов

Отец ребёнка: Казюта Мирон Власов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
20.01.1885

Муж: Казюта Мирон Власов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.01.1886

Дочь: Ксения Миронова

Отец ребёнка: Казюта Мирон Власов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
?.08.1890

Сын: Иоанн Миронов

Отец ребёнка: Казюта Мирон Власов

Рождение ребёнка
14.09.1892

Дочь: София Миронова

Отец ребёнка: Казюта Мирон Власов

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.06.1899

Сын: Казютин Елисей Миронов

Отец ребёнка: Казюта Мирон Власов

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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