Казютина Гликерия Фёдорова
Место рожденияд.Лесная Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1881
Сын: Иван Миронов
Отец ребёнка: Казюта Мирон Власов
Бракосочетание
20.01.1885
Муж: Казюта Мирон Власов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.01.1886
Дочь: Ксения Миронова
Отец ребёнка: Казюта Мирон Власов
Рождение ребёнка
?.08.1890
Сын: Иоанн Миронов
Отец ребёнка: Казюта Мирон Власов
Рождение ребёнка
14.09.1892
Дочь: София Миронова
Отец ребёнка: Казюта Мирон Власов
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.06.1899
Отец ребёнка: Казюта Мирон Власов
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно