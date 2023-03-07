Ефрем Тихонов
Место рождения
Дата рожденияДо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Тихон Гаврилов
Мать: Екатерина Иванова
Сын: Лука Ефремов
Мать ребёнка: Стефанида (Соломонида) Фомина
Сын: Никифор Ефремов
Мать ребёнка: Евгения (Иосифова)
Сын: Яков Ефремов
Мать ребёнка: Фотиния (Феодосия) Георгиева
Сын: Уар Ефремов
Мать ребёнка: Фотиния (Феодосия) Георгиева
Сын: Алексей Ефремов
Мать ребёнка: Евгения (Иосифова)
Сын: Никанор Ефремов
Мать ребёнка: Евгения (Иосифова)
Сын: Павел Ефремов
Мать ребёнка: Фотиния (Феодосия) Георгиева
Сын: Никита Ефремов
Мать ребёнка: Фотиния (Феодосия) Георгиева
Дочь: Матрона Ефремова
Мать ребёнка: Евгения (Иосифова)
Сын: Фаддей Ефремов
Мать ребёнка: Евгения (Иосифова)
Дочь: Пелагея Ефремова
Мать ребёнка: Евгения (Иосифова)
Сын: Иоанн Ефремов
Мать ребёнка: Евгения (Иосифова)
Сын: Влас Ефремов
Мать ребёнка: Евгения (Иосифова)
Дочь: Феврония Ефремова
Мать ребёнка: Евгения (Иосифова)
Дочь: Матрона Ефремова
Мать ребёнка: Евгения (Иосифова)