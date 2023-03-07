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Ефрем Тихонов

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Место рождения

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1790

Отец: Тихон Гаврилов

Мать: Екатерина Иванова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
22.10.1806

Жена: Стефанида (Соломонида) Фомина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
17.10.1807

Сын: Лука Ефремов

Мать ребёнка: Стефанида (Соломонида) Фомина

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
23.05.1809

Жена: Фотиния (Феодосия) Георгиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1816

Сын: Никифор Ефремов

Мать ребёнка: Евгения (Иосифова)

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.04.1821

Сын: Яков Ефремов

Мать ребёнка: Фотиния (Феодосия) Георгиева

д.Станиги государственных имуществ Марышкинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.10.1822

Сын: Уар Ефремов

Мать ребёнка: Фотиния (Феодосия) Георгиева

д.Станиги Марышенского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1822

Сын: Алексей Ефремов

Мать ребёнка: Евгения (Иосифова)

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1823

Сын: Никанор Ефремов

Мать ребёнка: Евгения (Иосифова)

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.07.1825

Сын: Павел Ефремов

Мать ребёнка: Фотиния (Феодосия) Георгиева

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1829

Сын: Никита Ефремов

Мать ребёнка: Фотиния (Феодосия) Георгиева

Рождение ребёнка
15.03.1832

Дочь: Матрона Ефремова

Мать ребёнка: Евгения (Иосифова)

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.08.1834

Сын: Фаддей Ефремов

Мать ребёнка: Евгения (Иосифова)

д.Станиги Марышенского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.04.1836

Дочь: Пелагея Ефремова

Мать ребёнка: Евгения (Иосифова)

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.11.1838

Сын: Иоанн Ефремов

Мать ребёнка: Евгения (Иосифова)

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.02.1840

Сын: Влас Ефремов

Мать ребёнка: Евгения (Иосифова)

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.06.1842

Дочь: Феврония Ефремова

Мать ребёнка: Евгения (Иосифова)

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.11.1845

Дочь: Матрона Ефремова

Мать ребёнка: Евгения (Иосифова)

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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