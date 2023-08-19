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Никанор Ефремов

Место рождения

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1823

Отец: Ефрем Тихонов

Мать: Евгения (Иосифова)

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.05.1840

Дочь: Ирина Никифорова

Мать ребёнка: Матрона Кодратова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.09.1842

Дочь: Марфа Никанорова

Мать ребёнка: Матрона Кодратова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Кодратова

Смерть
Неизвестно
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