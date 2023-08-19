Никанор Ефремов
Место рождения
Дата рожденияДо 1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1823
Отец: Ефрем Тихонов
Мать: Евгения (Иосифова)
Рождение ребёнка
04.05.1840
Дочь: Ирина Никифорова
Мать ребёнка: Матрона Кодратова
Рождение ребёнка
04.09.1842
Дочь: Марфа Никанорова
Мать ребёнка: Матрона Кодратова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Кодратова
Смерть
Неизвестно