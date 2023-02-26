Евгения (Иосифова)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смерти20.04.1853
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1816
Сын: Никифор Ефремов
Отец ребёнка: Ефрем Тихонов
Рождение ребёнка
До 1822
Сын: Алексей Ефремов
Отец ребёнка: Ефрем Тихонов
Рождение ребёнка
До 1823
Сын: Никанор Ефремов
Отец ребёнка: Ефрем Тихонов
Рождение ребёнка
15.03.1832
Дочь: Матрона Ефремова
Отец ребёнка: Ефрем Тихонов
Рождение ребёнка
25.08.1834
Сын: Фаддей Ефремов
Отец ребёнка: Ефрем Тихонов
д.Станиги Марышенского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.04.1836
Дочь: Пелагея Ефремова
Отец ребёнка: Ефрем Тихонов
Рождение ребёнка
11.11.1838
Сын: Иоанн Ефремов
Отец ребёнка: Ефрем Тихонов
Рождение ребёнка
10.02.1840
Сын: Влас Ефремов
Отец ребёнка: Ефрем Тихонов
Рождение ребёнка
22.06.1842
Дочь: Феврония Ефремова
Отец ребёнка: Ефрем Тихонов
Рождение ребёнка
07.11.1845
Дочь: Матрона Ефремова
Отец ребёнка: Ефрем Тихонов
Смерть
20.04.1853