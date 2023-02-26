Евгения (Иосифова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвгения (Иосифова)

Евгения (Иосифова)

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

20.04.1853

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Сын: Никифор Ефремов

Отец ребёнка: Ефрем Тихонов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1822

Сын: Алексей Ефремов

Отец ребёнка: Ефрем Тихонов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1823

Сын: Никанор Ефремов

Отец ребёнка: Ефрем Тихонов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.03.1832

Дочь: Матрона Ефремова

Отец ребёнка: Ефрем Тихонов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.08.1834

Сын: Фаддей Ефремов

Отец ребёнка: Ефрем Тихонов

д.Станиги Марышенского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.04.1836

Дочь: Пелагея Ефремова

Отец ребёнка: Ефрем Тихонов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.11.1838

Сын: Иоанн Ефремов

Отец ребёнка: Ефрем Тихонов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.02.1840

Сын: Влас Ефремов

Отец ребёнка: Ефрем Тихонов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.06.1842

Дочь: Феврония Ефремова

Отец ребёнка: Ефрем Тихонов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.11.1845

Дочь: Матрона Ефремова

Отец ребёнка: Ефрем Тихонов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
20.04.1853
Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close