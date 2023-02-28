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Пелагея Ефремова

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Место рождения

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

25.04.1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1836

Отец: Ефрем Тихонов

Мать: Евгения (Иосифова)

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
08.01.1871

Муж: Стефан Леонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.12.1874

Сын: Василий (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.12.1876

Сын: Стефан (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.09.1879

Сын: Трофим (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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