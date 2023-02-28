Пелагея Ефремова
Место рождения
Дата рождения25.04.1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1836
Отец: Ефрем Тихонов
Мать: Евгения (Иосифова)
Бракосочетание
08.01.1871
Муж: Стефан Леонов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.12.1874
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
22.12.1876
Отец ребёнка: не указан
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.09.1879
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно