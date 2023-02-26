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Екатерина Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

28.02.1809

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1787

Сын: Савва Тихонов

Отец ребёнка: Тихон Гаврилов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1790

Сын: Ефрем Тихонов

Отец ребёнка: Тихон Гаврилов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.02.1795

Сын: Алексей Тихонов

Отец ребёнка: Тихон Гаврилов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.08.1797

Дочь: Евдокия Тихонова

Отец ребёнка: Тихон Гаврилов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
31.07.1800

Сын: Евдоким Тихонов

Отец ребёнка: Тихон Гаврилов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
28.02.1809
Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1811

Дочь: Мавра Тихонова

Отец ребёнка: Тихон Гаврилов

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