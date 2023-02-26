Екатерина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смерти28.02.1809
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1787
Сын: Савва Тихонов
Отец ребёнка: Тихон Гаврилов
Рождение ребёнка
До 1790
Сын: Ефрем Тихонов
Отец ребёнка: Тихон Гаврилов
Рождение ребёнка
16.02.1795
Сын: Алексей Тихонов
Отец ребёнка: Тихон Гаврилов
Рождение ребёнка
17.08.1797
Дочь: Евдокия Тихонова
Отец ребёнка: Тихон Гаврилов
Рождение ребёнка
31.07.1800
Сын: Евдоким Тихонов
Отец ребёнка: Тихон Гаврилов
Смерть
28.02.1809
Рождение ребёнка
До 1811
Дочь: Мавра Тихонова
Отец ребёнка: Тихон Гаврилов