Трофимов Андроник (Дрон) Сафронов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Около 1803
Отец: Трофимов Сафрон Трофимов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Трофимов Федул Андронников
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1831
Сын: Трофимов Александр Андронников
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Трофимов Вавила Андронников
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Трофимов Пётр Андронников
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
15.07.1846 ст.
Дочь: Трофимова Мария Андронникова
Мать ребёнка: Трофимова Феодосия Филипповна
Рождение ребёнка
04.11.1848 ст.
Сын: Трофимов Родион Андронников
Мать ребёнка: Трофимова Феодосия Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трофимов Карп Андронников
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно