Трофимов Андроник (Дрон) Сафронов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрофимов Андроник (Дрон) Сафронов

Трофимов Андроник (Дрон) Сафронов

avatar

Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: Трофимов Сафрон Трофимов

Мать: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Трофимов Федул Андронников

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Трофимов Александр Андронников

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Трофимов Вавила Андронников

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Трофимов Пётр Андронников

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
15.07.1846 ст.

Дочь: Трофимова Мария Андронникова

Мать ребёнка: Трофимова Феодосия Филипповна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.11.1848 ст.

Сын: Трофимов Родион Андронников

Мать ребёнка: Трофимова Феодосия Филипповна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трофимов Карп Андронников

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трофимова Праскева Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трофимова Феодосия Филипповна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close