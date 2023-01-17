Трофимов (Дронов) Вавила Андронников
Место рождения
Дата рожденияОколо 1838
Дата смерти22.01.1913 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838
Отец: Трофимов Андроник Сафронов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.10.1864 ст.
Дочь: Дронова Параскева Вавиловна
Мать ребёнка: Трофимова Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
17.05.1868 ст.
Сын: Трофимов Михаил Вавилович
Мать ребёнка: Трофимова Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
23.10.1869 ст.
Сын: Трофимов Авраамий Вавилович
Мать ребёнка: Трофимова Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
19.09.1871 ст.
Дочь: Трофимова Фёкла Вавиловна
Мать ребёнка: Трофимова Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1876 ст.
Дочь: Трофимова Агафия Вавиловна
Мать ребёнка: Трофимова Феодосия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.01.1913 ст.