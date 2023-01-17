Трофимов (Дронов) Вавила Андронников — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трофимов (Дронов) Вавила Андронников

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Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1838

Дата смерти

22.01.1913 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838

Отец: Трофимов Андроник Сафронов

Мать: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
09.10.1864 ст.

Дочь: Дронова Параскева Вавиловна

Мать ребёнка: Трофимова Феодосия Ивановна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
17.05.1868 ст.

Сын: Трофимов Михаил Вавилович

Мать ребёнка: Трофимова Феодосия Ивановна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
23.10.1869 ст.

Сын: Трофимов Авраамий Вавилович

Мать ребёнка: Трофимова Феодосия Ивановна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
19.09.1871 ст.

Дочь: Трофимова Фёкла Вавиловна

Мать ребёнка: Трофимова Феодосия Ивановна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1876 ст.

Дочь: Трофимова Агафия Вавиловна

Мать ребёнка: Трофимова Феодосия Ивановна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трофимова Феодосия Ивановна

Смерть
22.01.1913 ст.
Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
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