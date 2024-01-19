Трофимов (Дронов) Александр Андронников — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трофимов (Дронов) Александр Андронников

Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1803 г.р.

Мать

Около 1800 г.р.

Жена

1834 г.р.
Около 1837 г.р.

Дети

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Трофимов Андроник Сафронов

Мать: Трофимова Праскева Васильева

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
28.01.1851 ст.

Жена: Трофимова Аксинья(2) Григорьева

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
24.10.1852 ст.

Сын: Трофимов Косма Александрович

Мать ребёнка: Трофимова Аксинья(2) Григорьева

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
01.10.1856 ст.

Жена: Трофимова Екатерина Гавриловна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
жених - вторым браком 20 невеста - первым браком 18
Рождение ребёнка
01.01.1862 ст.

Дочь: Чуйкова Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Трофимова Екатерина Гавриловна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
02.05.1865 ст.

Дочь: Голикова Пелагея Александровна

Мать ребёнка: Трофимова Екатерина Гавриловна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
23.06.1870 ст.

Сын: Трофимов Павел Александрович

Мать ребёнка: Трофимова Екатерина Гавриловна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
22.01.1874 ст.

Сын: Дронов Василий Александрович

Мать ребёнка: Трофимова Екатерина Гавриловна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1876

Сын: Трофимов Антоний Александрович

Мать ребёнка: Трофимова Екатерина Гавриловна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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