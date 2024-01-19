Трофимов (Дронов) Александр Андронников
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Бракосочетание
28.01.1851 ст.
Рождение ребёнка
24.10.1852 ст.
Сын: Трофимов Косма Александрович
Мать ребёнка: Трофимова Аксинья(2) Григорьева
Бракосочетание
01.10.1856 ст.
жених - вторым браком 20 невеста - первым браком 18
Рождение ребёнка
01.01.1862 ст.
Дочь: Чуйкова Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Трофимова Екатерина Гавриловна
Рождение ребёнка
02.05.1865 ст.
Дочь: Голикова Пелагея Александровна
Мать ребёнка: Трофимова Екатерина Гавриловна
Рождение ребёнка
23.06.1870 ст.
Сын: Трофимов Павел Александрович
Мать ребёнка: Трофимова Екатерина Гавриловна
Рождение ребёнка
22.01.1874 ст.
Сын: Дронов Василий Александрович
Мать ребёнка: Трофимова Екатерина Гавриловна
Рождение ребёнка
Около 1876
Сын: Трофимов Антоний Александрович
Мать ребёнка: Трофимова Екатерина Гавриловна
Смерть
Неизвестно