Трофимов (Дронов) Павел Александрович
Место рождения
Дата рождения23.06.1870 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1870 ст.
Бракосочетание
02.10.1888 ст.
Жена: Дронова Анисия Петровна
Рождение ребёнка
02.11.1890 ст.
Мать ребёнка: Дронова Анисия Петровна
Рождение ребёнка
1892
Сын: Трофимов Василий Павлович
Мать ребёнка: Дронова Анисия Петровна
Рождение ребёнка
1897
Мать ребёнка: Дронова Анисия Петровна
Рождение ребёнка
29.12.1902 ст.
Сын: Дронов Иван Павлович
Мать ребёнка: Дронова Анисия Петровна
Рождение ребёнка
13.04.1907 ст.
Дочь: Трофимова Александра Павловна
Мать ребёнка: Дронова Анисия Петровна
Рождение ребёнка
23.11.1911 ст.
Дочь: Дронова Екатерина Павловна
Мать ребёнка: Дронова Анисия Петровна
Рождение ребёнка
16.04.1916 ст.
Мать ребёнка: Дронова Анисия Петровна
Смерть
Неизвестно