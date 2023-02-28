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Дронова Анисия Петровна

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Место рождения

Красное, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: Пётр Иванович

Мать: не указана

Красное, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
02.10.1888 ст.

Муж: Трофимов Павел Александрович

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
02.11.1890 ст.

Сын: Дронов Михаил Павлович

Отец ребёнка: Трофимов Павел Александрович

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Трофимов Василий Павлович

Отец ребёнка: Трофимов Павел Александрович

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Дронов Матвей Павлович

Отец ребёнка: Трофимов Павел Александрович

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
29.12.1902 ст.

Сын: Дронов Иван Павлович

Отец ребёнка: Трофимов Павел Александрович

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
13.04.1907 ст.

Дочь: Трофимова Александра Павловна

Отец ребёнка: Трофимов Павел Александрович

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
23.11.1911 ст.

Дочь: Дронова Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Трофимов Павел Александрович

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
16.04.1916 ст.

Сын: Дронов Федор Павлович

Отец ребёнка: Трофимов Павел Александрович

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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