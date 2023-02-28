Дронова Анисия Петровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872
Отец: Пётр Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
02.10.1888 ст.
Рождение ребёнка
02.11.1890 ст.
Отец ребёнка: Трофимов Павел Александрович
Рождение ребёнка
1892
Сын: Трофимов Василий Павлович
Отец ребёнка: Трофимов Павел Александрович
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Трофимов Павел Александрович
Рождение ребёнка
29.12.1902 ст.
Сын: Дронов Иван Павлович
Отец ребёнка: Трофимов Павел Александрович
Рождение ребёнка
13.04.1907 ст.
Дочь: Трофимова Александра Павловна
Отец ребёнка: Трофимов Павел Александрович
Рождение ребёнка
23.11.1911 ст.
Дочь: Дронова Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Трофимов Павел Александрович
Рождение ребёнка
16.04.1916 ст.
Отец ребёнка: Трофимов Павел Александрович
Смерть
Неизвестно