Трофимова (Котова) Екатерина Гавриловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1837
Отец: Котов Гаврила Иванов
Мать: не указана
Бракосочетание
01.10.1856 ст.
жених - вторым браком 20 невеста - первым браком 18
Рождение ребёнка
Около 1861
Дочь: Чуйкова Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Трофимов Александр Андронников
Рождение ребёнка
02.05.1865 ст.
Дочь: Голикова Пелагея Александровна
Отец ребёнка: Трофимов Александр Андронников
Рождение ребёнка
23.06.1870 ст.
Сын: Трофимов Павел Александрович
Отец ребёнка: Трофимов Александр Андронников
Рождение ребёнка
22.01.1874 ст.
Сын: Дронов Василий Александрович
Отец ребёнка: Трофимов Александр Андронников
Рождение ребёнка
Около 1876
Сын: Трофимов Антоний Александрович
Отец ребёнка: Трофимов Александр Андронников
Смерть
Неизвестно