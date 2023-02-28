Трофимова (Котова) Екатерина Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трофимова (Котова) Екатерина Гавриловна

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Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837

Отец: Котов Гаврила Иванов

Мать: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
01.10.1856 ст.

Муж: Трофимов Александр Андронников

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
жених - вторым браком 20 невеста - первым браком 18
Рождение ребёнка
Около 1861

Дочь: Чуйкова Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Трофимов Александр Андронников

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
02.05.1865 ст.

Дочь: Голикова Пелагея Александровна

Отец ребёнка: Трофимов Александр Андронников

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
23.06.1870 ст.

Сын: Трофимов Павел Александрович

Отец ребёнка: Трофимов Александр Андронников

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
22.01.1874 ст.

Сын: Дронов Василий Александрович

Отец ребёнка: Трофимов Александр Андронников

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1876

Сын: Трофимов Антоний Александрович

Отец ребёнка: Трофимов Александр Андронников

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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