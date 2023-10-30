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Котов Гаврила Иванов

Место рождения

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: Иван Иванов

Мать: не указана

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Котов Герасим Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Котов Антон Гаврилов

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Котов Яков Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Трофимова Екатерина Гавриловна

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
11.03.1846 ст.

Сын: Котов Кирилл Гаврилович

Мать ребёнка: Евдокия Прокопьева

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
19.04.1857 ст.

Жена: Котова Анисья Андреева

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
оба вторым браком
Смерть
Неизвестно
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