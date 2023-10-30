Котов Гаврила Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: Иван Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1830
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Котов Антон Гаврилов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1835
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Трофимова Екатерина Гавриловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
11.03.1846 ст.
Мать ребёнка: Евдокия Прокопьева
Бракосочетание
19.04.1857 ст.
Жена: Котова Анисья Андреева
оба вторым браком
Смерть
Неизвестно