Трофимов (Дронов) Карп Андронников
Место рождения
Дата рожденияОколо 1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827
Бракосочетание
21.07.1844 ст.
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Трофимова Александра Карпова
Мать ребёнка: Дронова Феодосия Семёнова
Рождение ребёнка
27.06.1851 ст.
Мать ребёнка: Дронова Феодосия Семёнова
Рождение ребёнка
10.11.1852 ст.
Дочь: Трофимова Степанида Карповна
Мать ребёнка: Дронова Феодосия Семёнова
Рождение ребёнка
28.07.1855 ст.
Дочь: Трофимова Евдокия Карповна
Мать ребёнка: Дронова Феодосия Семёнова
Рождение ребёнка
11.11.1864 ст.
Мать ребёнка: Дронова Феодосия Семёнова
Рождение ребёнка
20.11.1867 ст.
Сын: Трофимов Георгий Карпович
Смерть
Неизвестно