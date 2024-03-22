Трофимов (Дронов) Карп Андронников — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трофимов (Дронов) Карп Андронников

Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: Трофимов Андроник Сафронов

Мать: Трофимова Праскева Васильева

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
21.07.1844 ст.

Жена: Дронова Феодосия Семёнова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Трофимова Александра Карпова

Мать ребёнка: Дронова Феодосия Семёнова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.06.1851 ст.

Сын: Трофимов Косма Карпов

Мать ребёнка: Дронова Феодосия Семёнова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
10.11.1852 ст.

Дочь: Трофимова Степанида Карповна

Мать ребёнка: Дронова Феодосия Семёнова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.07.1855 ст.

Дочь: Трофимова Евдокия Карповна

Мать ребёнка: Дронова Феодосия Семёнова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
11.11.1864 ст.

Сын: Трофимов Матвей Карпович

Мать ребёнка: Дронова Феодосия Семёнова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
20.11.1867 ст.

Сын: Трофимов Георгий Карпович

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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