Трофимова Праскева Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1800
Дата смерти01.05.1840
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Трофимов (Дронов) Карп Андронников
Отец ребёнка: Трофимов Андроник (Дрон) Сафронов
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Трофимов Федул Андронников
Отец ребёнка: Трофимов Андроник (Дрон) Сафронов
Рождение ребёнка
1831
Сын: Трофимов (Дронов) Александр Андронников
Отец ребёнка: Трофимов Андроник (Дрон) Сафронов
Рождение ребёнка
20.01.1833 ст.
Дочь: Трофимова Татьяна Андронникова
Отец ребёнка: Трофимов Андроник (Дрон) Сафронов
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Трофимов (Дронов) Вавила Андронников
Отец ребёнка: Трофимов Андроник (Дрон) Сафронов
Смерть
01.05.1840
от чахотки 38лет