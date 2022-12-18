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Трофимова Праскева Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

01.05.1840

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трофимов Андроник (Дрон) Сафронов

Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Трофимов (Дронов) Карп Андронников

Отец ребёнка: Трофимов Андроник (Дрон) Сафронов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Трофимов Федул Андронников

Отец ребёнка: Трофимов Андроник (Дрон) Сафронов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Трофимов (Дронов) Александр Андронников

Отец ребёнка: Трофимов Андроник (Дрон) Сафронов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
20.01.1833 ст.

Дочь: Трофимова Татьяна Андронникова

Отец ребёнка: Трофимов Андроник (Дрон) Сафронов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Трофимов (Дронов) Вавила Андронников

Отец ребёнка: Трофимов Андроник (Дрон) Сафронов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
01.05.1840
Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
от чахотки 38лет

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