Трофимова Феодосия Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.07.1846 ст.
Дочь: Трофимова Мария Андронникова
Отец ребёнка: Трофимов Андроник Сафронов
Рождение ребёнка
04.11.1848 ст.
Сын: Трофимов Родион Андронников
Отец ребёнка: Трофимов Андроник Сафронов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно