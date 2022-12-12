Трофимова Феодосия Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трофимова Феодосия Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.07.1846 ст.

Дочь: Трофимова Мария Андронникова

Отец ребёнка: Трофимов Андроник Сафронов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.11.1848 ст.

Сын: Трофимов Родион Андронников

Отец ребёнка: Трофимов Андроник Сафронов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трофимов Андроник Сафронов

Смерть
Неизвестно
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