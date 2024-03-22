Каплинъ Авдѣй
Место рождения
Дата рождения1810
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Каплинъ Андрей
Мать: Каплина Агрофена
Рождение ребёнка
1832
Сын: Каплинъ Иванъ
Мать ребёнка: Каплина Марія
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Гаврилова Пелагѣя
Мать ребёнка: Каплина Марія
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Баталова Воробьева Пелагѣя
Мать ребёнка: Каплина Марія
Рождение ребёнка
1839
Сын: Каплинъ Яковъ
Мать ребёнка: Каплина Марія
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Привалова Дарія
Мать ребёнка: Каплина Марія
Рождение ребёнка
1846
Сын: Каплинъ Иванъ
Мать ребёнка: Каплина Марія
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Каплина Марія
Рождение ребёнка
1851
Сын: Каплинъ Николай
Мать ребёнка: Каплина Марія
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Каплина Марія