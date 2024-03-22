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Каплинъ Авдѣй

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1810

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Каплинъ Андрей

Мать: Каплина Агрофена

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Сын: Каплинъ Иванъ

Мать ребёнка: Каплина Марія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Гаврилова Пелагѣя

Мать ребёнка: Каплина Марія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Баталова Воробьева Пелагѣя

Мать ребёнка: Каплина Марія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1839

Сын: Каплинъ Яковъ

Мать ребёнка: Каплина Марія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Привалова Дарія

Мать ребёнка: Каплина Марія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1846

Сын: Каплинъ Иванъ

Мать ребёнка: Каплина Марія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Каплина Марія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1851

Сын: Каплинъ Николай

Мать ребёнка: Каплина Марія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каплина Марія

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