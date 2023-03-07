Каплинъ Андрей
Место рождения
Дата рождения1791
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Каплинъ Тимофей Петровъ
Рождение ребёнка
1810
Сын: Каплинъ Авдѣй
Мать ребёнка: Каплина Агрофена
Рождение ребёнка
1815
Сын: Каплинъ Василий
Мать ребёнка: Каплина Агрофена
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Гаврилова Агафья
Мать ребёнка: Каплина Агрофена
Рождение ребёнка
1829
Сын: Каплинъ Егоръ
Мать ребёнка: Каплина Агрофена
Рождение ребёнка
1832
Сын: Каплинъ Иванъ
Мать ребёнка: Каплина Агрофена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Каплина Агрофена