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Каплинъ Андрей

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1791

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Каплинъ Тимофей Петровъ

Мать: Каплина Татьяна Гаврилова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1810

Сын: Каплинъ Авдѣй

Мать ребёнка: Каплина Агрофена

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1815

Сын: Каплинъ Василий

Мать ребёнка: Каплина Агрофена

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Гаврилова Агафья

Мать ребёнка: Каплина Агрофена

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1829

Сын: Каплинъ Егоръ

Мать ребёнка: Каплина Агрофена

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Сын: Каплинъ Иванъ

Мать ребёнка: Каплина Агрофена

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каплина Агрофена

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